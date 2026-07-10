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Jeux d’ambiance Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Jeux d’ambiance Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mardi 21 juillet 2026
Heure de début
18:00
Lieu
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive
Adresse
109 avenue de la Gare de Saint-Joseph
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 18:00 – 20:00
Gratuit : oui  Tout public 

Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300


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