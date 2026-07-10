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Jeux d’ambiance Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes
mardi 21 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 18:00 – 20:00
Gratuit : oui Tout public
Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque
Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300
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