Jeux d’ambiance Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes

mardi 21 juillet 2026 · Café Loco, Maison de quartier La Locomotive · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-21 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Jeux d’ambiance avec la team de la ludothèque

Café Loco, Maison de quartier La Locomotive Nantes 44300



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