Jeux d’anches Duo orgue et hautbois Place de la Liberté Locquénolé

Locquénolé

Jeux d’anches Duo orgue et hautbois

Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 21:30:00

Date(s) :

2026-07-30

Pour cette nouvelle soirée de l’orgue de Saint-Guénolé, un concert raffiné réunira les sonorités riches en contrastes du hautbois, du cor anglais et des jeux d’orgue interprétés par Jean-Pierre Hervet et Hélène du Boisbaudry. Le concert s’ouvrira avec le célèbre Concerto pour hautbois de Vivaldi, avant de proposer de grands airs dramatiques d’opéras de Verdi, suivi d’un florilège de musiques françaises délicates et mystérieuses avec Fauré, Satie, et Gabriel Pierné qui passait ses étés en baie de Morlaix. Le programme mettra aussi l’orgue à l’honneur avec des œuvres de Weckmann, W.F. Bach, Louis Couperin, Purcell, Louis Vierne, Jean Langlais et Léon Boëllmann. Une occasion exceptionnelle d’entendre le son profondément expressif du cor anglais, instrument rare et envoûtant, dans le cadre inspirant de l’église de Locquénolé. .

Place de la Liberté Eglise Saint-Guénolé Locquénolé 29670 Finistère Bretagne

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English : Jeux d’anches Duo orgue et hautbois

L’événement Jeux d’anches Duo orgue et hautbois Locquénolé a été mis à jour le 2026-05-13 par OT BAIE DE MORLAIX