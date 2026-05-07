Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands Musée des beaux-arts Rennes Samedi 23 mai, 18h00 Ille-et-Vilaine

Limité à 20 personnes.

Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands – Venez explorer le musée autrement à travers des jeux proposés tout au long de la soirée.

Jeux dans l’atelier des publics pour petits et grands – Venez explorer le musée autrement à travers des jeux proposés tout au long de la soirée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-23T23:59:00.000+02:00

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https://mba.rennes.fr

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola, 35000 Rennes, France Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

museebeauxarts@ville-rennes.fr +33223621745

©Musée des beaux-arts



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