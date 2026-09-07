Jeux d’aventure, Château de Clermont, Clermont

Informations pratiques

Jeux d’aventure 19 et 20 septembre Château de Clermont Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La quête des 5 continents – dès 8 ans

Un artéfact du château de Clermont a disparu depuis des siècles… Votre mission : découvrir dans quelle ville elle a été cachée. Par équipe d’aventuriers, embarquez pour un grand voyage à travers les 5 continents. Sur chacun d’eux, vous explorez 5 villes et devez résoudre des énigmes pour avancer dans votre quête.

Samedi à 15h et dimanche à 10h30 et 15h / Durée : 2h

Sur réservation – places limitées

La pierre mystérieuse – dès 6 ans

Partis précipitamment du chantier de fouilles sur le site de l’ancien château médiéval de Clermont, les archéologues ont laissé derrière eux une pierre marquée d’un étrange signe. À vous de mener l’enquête et de découvrir ce qui se cache derrière ce symbole.

Samedi et dimanche de 10h30 à 18h

ALERTES METEO

En cas d’alerte orange ou rouge Météo France :

– Pour orage, vent violent ou pluie-inondation : le site est fermé au public

– Pour canicule : certaines animations peuvent être modifiées ou annulées

Renseignez-vous : +33 (0)4 50 33 50 33

Château de Clermont 74270 Clermont-en-Genevois, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Clermont 74270 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 33 50 33 https://hautesavoie.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.50.33.50.33 »}] Cette demeure de plaisance, classée monument historique en 1950, surprend par sa façade monumentale et ses galeries intérieures. Elle fut édifiée de 1576 à 1580 par Gallois Regard, enfant du pays devenu évêque de Bagnoréa (Italie), qui passa une partie de sa vie au service de trois papes à Rome et fit construire sa résidence d’été à Clermont, au pied du château médiéval des comtes de Genève.

La quête des 5 continents – dès 8 ans

©Dep74 – Y.Cerrutti