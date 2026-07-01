Histoires de Photographes / La Traversée Photographique, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, Clermont

Informations pratiques

Histoires de Photographes / La Traversée Photographique 19 septembre – 29 novembre Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-29T09:30:00+01:00 – 2026-11-29T18:00:00+01:00

Pour fêter le Bicentenaire de la Photographie de septembre 2026 à septembre 2027, Diaphane souhaite valoriser les grands maîtres de l’histoire de la photographie et s’associe à la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) pour produire des expositions à l’occasion de cette année anniversaire. La diffusion de cette collection d’expositions s’inscrit dans le cadre de l’ouverture du festival des Photaumnales en septembre 2026, marquant le lancement officiel de la saison du bicentenaire, placée sous la thématique : « La photographie et après ? ». Porté par Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, ce programme repose sur un maillage territorial structuré à l’échelle des communautés de communes. Il prévoit l’implantation de trois à quatre expositions en extérieur, installées au cœur des villages, sur les places publiques, et accessibles gratuitement durant toute l’année scolaire.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’évènements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France 16 rue de Paris, 60600 Clermont, France Clermont 60600 Oise Hauts-de-France 0983563441 https://www.diaphane.org

Pour fêter le Bicentenaire de la Photographie de septembre 2026 à septembre 2027, Diaphane souhaite valoriser les grands maîtres de l’histoire de la photographie

Camion de migrants dans le désert du Ténéré (Niger), 2007 © Donation Pascal Maitre, ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie, diffusion Myop (France) et Panos Pictures (Royaume-Uni)