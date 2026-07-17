Festival Les Photaumnales 2026, Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France, Clermont

Informations pratiques

Festival Les Photaumnales 2026 1 septembre – 27 novembre Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T09:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-11-27T09:00:00+01:00 – 2026-11-27T18:00:00+01:00

La photographie et après ?

Chaque année depuis 2004, le festival Les Photaumnales aborde en photographie un thème différent et présente entre cinquante et cent artistes qui interrogent la création photographique contemporaine. Diaphane déploie le festival sur l’ensemble de la région Hauts-de-France en nouant des partenariats avec de nombreux lieux culturels ruraux et urbains. Le festival propose de multiples actions de médiation, et d’éducation à l’image via des visites guidées, des conférences et des ateliers de pratiques photographique à destination de tous les publics.

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France 16 rue de Paris, 60600 Clermont, France Clermont 60600 Oise Hauts-de-France 0983563441 https://www.diaphane.org

La photographie et après ?

© Henrique Fujikawa, « The Sun here shines yellow »