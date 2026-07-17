Informations pratiques

Exposition « Elles obliquent elles obstinent elles tempêtent » d’Agnès Geoffray 12 novembre – 6 décembre Espace Culturel Séraphine Louis Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-12T14:00:00+01:00 – 2026-11-12T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T14:00:00+01:00 – 2026-12-06T18:00:00+01:00

L’exposition elles obliquent elles obstinent elles tempêtent réunit le travail réalisé de 2021 à 2024 par Agnès Geoffray dans le contexte de recherches menées sur l’enfermement des filles mineures de la findu xixème siècle au milieu du xxème siècle en France dans des institutions publiques et privées suite à une décision de justice. À travers ce nouveau corpus, Agnès Geoffray déploie un travail photographique et textuel qui se matérialise à la fois dans des tirages photo de différents formats et des projections diapositives. Il ne s’agit pas d’œuvres à vocation documentaire mais de fictions photographiques visant à repenser de manière critique et sensible les existences disqualifiées des filles dites « de justice ». Dans l’exposition, ces œuvres seront mises en dialogue avec des documents historiques – pour beaucoup issus des archives de la protection judiciaire de la jeunesse –convoquant les discours et représentations des jeunes filles enfermées. L’exposition rend manifeste untravail de recherche artistique et critique, mené en collaboration avec la chercheuse et curatrice Vanessa Desclaux, commissaire de l’exposition.

Commissariat : Vanessa Desclaux

En partenariat avec L’institut pour la photographie des Hauts-de-France

Espace Culturel Séraphine Louis 11 rue du Donjon, 60600 Clermont Clermont 60600 Oise Hauts-de-France

L’exposition elles obliquent elles obstinent elles tempêtent réunit le travail réalisé de 2021 à 2024 par Agnès Geoffray dans le contexte de recherches menées sur l’enfermement des filles mineures de…

© Agnès Geoffray, « Elles obliquent elles obstinent elles tempêtent »