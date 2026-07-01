Informations pratiques

Obscura Machine » Une aventure photographique » / La Traversée Photographique 26 et 27 septembre Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T10:00:00+02:00 – 2026-09-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:00:00+02:00 – 2026-09-27T19:00:00+02:00

Point de départ de la Obscura Machine, première étape d’une » traversée photographique » à travers l’hexagone.

Une occasion de découvrir une exposition dédiée » Une aventure photographique » présentée dans le cadre du festival les Photaumnales organisé par Diaphane – pôle photographique en Hauts-de-france au Quadrilatère de Beauvais.

De septembre 2026 à août 2027, la Obscura Machine réalisera 10 étapes ( 5 résidences d’immersion et de création photographique / 5 haltes festives à la rencontre des publics) orchestrées par 10 centres photographiques membres de Diagonal, à travers 7 régions : Hauts-de-France, Loire-Atlantique, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Sud / Provence-Alpes-Côtes d’Azur, Auvergne-Rhône-Alpes, Île-de-France. Une traversée collaborative mêlant ateliers de pratique, création instantanée et collecte des mémoires locales pour dessiner un portrait photographique tout sourire des personnes rencontrées ici et là sur les chemins de France.

–

Depuis 2020, les deux artistes Romain Cavallin et Matthieu Cauchy ont sillonné une partie du nord de la France et de la Belgique à bord d’une camionnette transformée en appareil photo, la Obscura Machine. Elle est équipée d’un système de prise de vue encastré dans la porte arrière, à la manière d’une caméra obscura et d’un laboratoire argentique traditionnel Noir et Blanc/ Couleur. Depuis 2022, l’artiste sonore Taïssia Froidure a rejoint le projet. Avec ses micros, elle questionne les habitant·e·s et récolte leurs témoignages. La Obscura Machine est un véritable outil de création d’images, de documentation, de médiation, de partage, de production d’expositions in situ et d’édition.

En partant à la découverte du territoire à la rencontre des habitant·e·s, les trois artistes renouent ainsi avec la tradition des photographes du 19ème siècle qui, passant de villages en villages, éternisaient la vie quotidienne. Cette présence artistique est l’occasion d’offrir un vrai espace de médiation et de création avec les habitant·e·s de territoires ruraux. Ces échanges sont le moyen pour les artistes d’entrer directement en contact avec les habitant·e·s et de construire une mémoire vivante de ce territoire.

Ce projet est réalisé dans le cadre de la Traversée Photographique, un programme d’événements proposé par le réseau Diagonal labellisé Bicentenaire de la Photographie par le ministère de la Culture et s’inscrit dans la programmation officielle du 1er septembre 2026 au 30 septembre 2027.

Diaphane, pôle photographique en Hauts-de-France 16 rue de Paris, 60600 Clermont, France Clermont 60600 Oise Hauts-de-France 0983563441 https://www.diaphane.org

Point de départ de la Obscura Machine, première étape d’une » traversée photographique » à travers l’hexagone.

Rencontre publique et restitution, Obscura Machine, parcours itinérant avec dispositif photographique embarqué © Obscura Machine.