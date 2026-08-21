JEUX DE CARTES G I, Maison de Quartier du Courghain, Grande-Synthe

Informations pratiques

JEUX DE CARTES G I 9 septembre 2026 – 30 juin 2027, certains mercredis Maison de Quartier du Courghain Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T13:30:00+02:00 – 2026-09-09T16:30:00+02:00

Fin : 2027-06-30T13:30:00+02:00 – 2027-06-30T16:30:00+02:00

Maison de quartier du COURGHAIN

Envie de passer un bon moment ? Rejoignez – nous pour des parties de cartes dans une ambiance conviviale et détendue. Que vous soyez débutant ou joueur confirmé, venez partager un agréable moment de détente et de bonne humeur !

Maison de Quartier du Courghain Place du Courghain 59760 Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://linscription.com/pro/catalogue-grande-synthe.php »}]

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