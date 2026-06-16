Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même

JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même mercredi 24 juin 2026.

Adresse : 7 Rue des Bouchers

Ville : 44270 Machecoul-Saint-Même

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 24 juin 2026

Fin : mercredi 24 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Machecoul-Saint-Même

JEUX Dé LIRE!

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :
2026-06-24

Jeux Dé-Lire !
Le Teen-Club vous invite à partager un moment convivial autour des jeux de société !
Jeux d’ambiance, de stratégie, de coopération ou de rapidité les adolescents du club ont préparé une sélection pour tous les goûts et tous les âges   .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61  bibliotheque@machecoul.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jeux Dé-Lire!

L’événement JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique

À voir aussi à Machecoul-Saint-Même (Loire-Atlantique)