JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même
JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même mercredi 24 juin 2026.
Machecoul-Saint-Même
JEUX Dé LIRE!
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 15:00:00
fin : 2026-06-24 17:00:00
Date(s) :
2026-06-24
Jeux Dé-Lire !
Le Teen-Club vous invite à partager un moment convivial autour des jeux de société !
Jeux d’ambiance, de stratégie, de coopération ou de rapidité les adolescents du club ont préparé une sélection pour tous les goûts et tous les âges .
7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr
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Jeux Dé-Lire!
L’événement JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique
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