Machecoul-Saint-Même

JEUX Dé LIRE!

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 15:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Jeux Dé-Lire !

Le Teen-Club vous invite à partager un moment convivial autour des jeux de société !

Jeux d’ambiance, de stratégie, de coopération ou de rapidité les adolescents du club ont préparé une sélection pour tous les goûts et tous les âges .

7 Rue des Bouchers Machecoul-Saint-Même 44270 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 47 61 bibliotheque@machecoul.fr

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Jeux Dé-Lire!

L’événement JEUX Dé LIRE! Machecoul-Saint-Même a été mis à jour le 2026-06-09 par OT Sud Retz Atlantique