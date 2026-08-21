JEUX de MAINS ! Les artisans d’Art à l’honneur, Château des Rubins, Sallanches

Informations pratiques

JEUX de MAINS ! Les artisans d’Art à l’honneur 19 et 20 septembre Château des Rubins Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

JEUX de MAINS !

Les artisans d’Art à l’honneur

Le Château des Rubins accueille l’association Artisans d’Art de Haute Savoie en ses murs. Luthier, marqueteuse de paille, vitrailliste, tapissière d’ameublement et calligraphe présenteront leurs parcours professionnels. Expositions, démonstrations et échanges sur ces métiers d’art ponctueront cette journée.

Château des Rubins 105 montée des Rubins, 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 90 83 03 https://sallanchesmontblanc.com

JEUX de MAINS !

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