Visite du Château des Rubins, Château des Rubins, Sallanches

Informations pratiques

Visite du Château des Rubins 19 et 20 septembre Château des Rubins Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite du Château des Rubins

Observatoire des Alpes

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le château des Rubins – Observatoire des Alpes ouvre ses portes et invite à explorer la montagne sous toutes ses facettes. Répartie sur quatre niveaux, l’exposition propose un parcours ludique et interactif consacré à la géologie et à la glaciologie, à la faune et à la flore, à l’histoire des hommes dans les montagnes et aux évolutions du climat. Une cinquantaine de modules permettent d’expérimenter, d’observer et de comprendre les liens étroits entre les milieux montagnards et ceux qui les habitent. La scénographie mêle dispositifs interactifs, ambiances sonores et lumineuses pour une découverte immersive, accessible à tous.

Château des Rubins 105 montée des Rubins, 74700 Sallanches Sallanches 74700 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 90 83 03 https://sallanchesmontblanc.com

Visite du Château des Rubins

© David Machet / Ville de Sallanches