Jeux de piste sur le site des pipes Ropp Journées Européennes du Patrimoine Site des pipes Ropp Baume-les-Dames
dimanche 20 septembre 2026 · Site des pipes Ropp · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Jeux de piste sur le site des pipes Ropp Journées Européennes du Patrimoine
Site des pipes Ropp Rue des pipes Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
L’ASPI de l’ancienne usine des Pipes Ropp a le plaisir de vous inviter à participer à un jeu de piste immersif façon escape game au coeur du village des Pipes Ropp. Résolvez des énigmes, relevez des défis et explorez ce lieu chargé d’histoire pour percer un mystère. Observation, logique et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés ! Activité ouverte à tous. Participation en équipes (4 à 8 personnes par équipe). .
Site des pipes Ropp Rue des pipes Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 84 27 98 info@ot-doubsbaumois.fr
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English : Jeux de piste sur le site des pipes Ropp Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Jeux de piste sur le site des pipes Ropp Journées Européennes du Patrimoine Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
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