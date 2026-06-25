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Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières

dimanche 12 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Salle Raymond Maulny
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Jeux de plein air

Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :
2026-07-12

L’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre vous propose un après-midi jeux pour tous.
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Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

The Saint-Hilaire-sur-Yerre Community Association is hosting a games afternoon for everyone.

L’événement Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN

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