Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Jeux de plein air

Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12 18:00:00

Date(s) :

2026-07-12

L’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre vous propose un après-midi jeux pour tous.

.

Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Saint-Hilaire-sur-Yerre Community Association is hosting a games afternoon for everyone.

L’événement Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN