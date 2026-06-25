Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières
dimanche 12 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Jeux de plein air
Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12 18:00:00
Date(s) :
2026-07-12
L’Amicale de Saint-Hilaire-sur-Yerre vous propose un après-midi jeux pour tous.
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Salle Raymond Maulny Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
The Saint-Hilaire-sur-Yerre Community Association is hosting a games afternoon for everyone.
L’événement Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-25 par OT GRAND CHATEAUDUN
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