Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite guidée Le Prieuré d’Yron

4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 11:00:00

fin : 2026-07-30 12:30:00

Date(s) :

2026-07-30 2026-08-27

Découvrez l’histoire du prieuré et de la chapelle Notre-Dame d’Yron, sur les rives de l’Yron, avec ses peintures murales médiévales du 12ème siècle.

Ce site est avant tout célèbre pour être le point de départ de la Croisade des Enfants, menée en 1212 par Estienne de Cloyes, entraînant selon la légende près de 20 000 enfants vers la Terre Sainte.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 6.5 .

4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the history of the priory and the Notre-Dame d’Yron Chapel, located on the banks of the Yron River, with its 12th-century medieval murals.

L’événement Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN