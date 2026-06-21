Apéro sur l’eau Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro sur l’eau Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 8 août 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Apéro sur l’eau
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08 19:00:00
Date(s) :
2026-08-08
Une promenade commentée d’une heure pour profiter du Loir en compagnie d’un guide nature à l’heure de l’apéro, tout en dégustant un panier de produits locaux.
Sur inscription.
Animation proposée par Grand Châteaudun Tourisme et Instant Pêche et Nature 28
Le point de rendez-vous pour les apéros sur l’eau à Cloyes se trouve à côté du 2ème pont flottant (celui qui se trouve en amont du vannage) dans le parc Émile Zola .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A one-hour guided walk along the Loir with a nature guide, while enjoying an aperitif and a basket of local produce.
L’événement Apéro sur l’eau Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-21 par OT GRAND CHATEAUDUN
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