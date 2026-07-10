43ème Brocante de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières
dimanche 2 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
43ème Brocante de Montigny-le-Gannelon
Plan d’eau les ballastières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 05:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Le Comité des Fêtes organise la 43ème brocante de Montigny-le-Gannelon où 250 Brocanteurs professionnels et particuliers seront présents.
Buvette et restauration disponible sur place.
Renseignements et inscription par téléphone ou par mail. .
Plan d’eau les ballastières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 17 09 23 c.delb.legrand@gmail.com
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English :
The Festival Committee is organizing the 43rd Montigny-le-Gannelon flea market, where 250 professional and private vendors will be in attendance.
L’événement 43ème Brocante de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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