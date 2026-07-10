Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

43ème Brocante de Montigny-le-Gannelon

Plan d’eau les ballastières Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 05:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Le Comité des Fêtes organise la 43ème brocante de Montigny-le-Gannelon où 250 Brocanteurs professionnels et particuliers seront présents.

Buvette et restauration disponible sur place.

Renseignements et inscription par téléphone ou par mail. .

Plan d’eau les ballastières Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 20 17 09 23 c.delb.legrand@gmail.com

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English :

The Festival Committee is organizing the 43rd Montigny-le-Gannelon flea market, where 250 professional and private vendors will be in attendance.

L’événement 43ème Brocante de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND CHATEAUDUN