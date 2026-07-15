Concert Daqson Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 24 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Daqson
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
3 musiciens et un chanteur reprenant les plus grands titres de la musique pop-rock Téléphone, Police, AC/DC, Janis Joplin…
Buvette et planches apéro proposés sur place.
Plus d’information par téléphone. .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Three musicians and a singer performing covers of the greatest pop-rock hits: Téléphone, The Police, AC/DC, Janis Joplin…
L’événement Concert Daqson Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN
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