Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Daqson

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 19:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

3 musiciens et un chanteur reprenant les plus grands titres de la musique pop-rock Téléphone, Police, AC/DC, Janis Joplin…

Buvette et planches apéro proposés sur place.

Plus d’information par téléphone. .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Three musicians and a singer performing covers of the greatest pop-rock hits: Téléphone, The Police, AC/DC, Janis Joplin…

L’événement Concert Daqson Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN