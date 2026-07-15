Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée pédestre

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 08:45:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Randonnée de 3h dans les bois et sur les chemins de Cloyes les Trois Rivières. Pensez à apporter votre gobelet.

Information auprès de La Maison des Trois Rivières. 3 .

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

A 3-hour hike through the woods and along the trails of Cloyes-les-Trois-Rivières. Don’t forget to bring your reusable cup.

L’événement Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN