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AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

dimanche 19 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
08:45:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Randonnée pédestre

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 08:45:00
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Randonnée de 3h dans les bois et sur les chemins de Cloyes les Trois Rivières. Pensez à apporter votre gobelet.
Information auprès de La Maison des Trois Rivières. 3  .

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A 3-hour hike through the woods and along the trails of Cloyes-les-Trois-Rivières. Don’t forget to bring your reusable cup.

L’événement Randonnée pédestre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN

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