Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Projection Le voyage dans la lune

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la Lune pour y planter leur drapeau. Solan et Ludvig décident de tenter leur chance à bord de la fusée construite par Féodor. Commence alors une incroyable odyssée spatiale !

Projection proposée par la médiathèque de Cloyes les Trois Rivières, dans le cadre du Little Festival.

A partir de 5 ans.

Réservation par téléphone ou par mail. .

Espace culturel du Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 44 67 mediatheque@cloyeslestroisrivieres.fr

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English :

Every country in the world dreams of reaching the Moon to plant its flag there. Solan and Ludvig decide to try their luck aboard the rocket built by Fyodor. And so begins an incredible space odyssey!

L’événement Projection Le voyage dans la lune Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN