Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Balade nature Au fil de l’Aigre

Ecole de la nature Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 10:00:00

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Partez pour une immersion d’une journée sur le fil de l’Aigre (15km), un sentier de randonnée bucolique au cœur de la Vallée de l’Aigre, en compagnie de Sébastien Garret, guide nature.

Pensez à apporter votre pique-nique, des chaussures de randonnée et une tenue adaptée.

Cette balade vous fera découvrir l’exceptionnelle faune et flore des milieux humides, les villages de caractère et les cultures de Beauce.

Réservation obligatoire auprès de La Maison des Trois Rivières. 5 .

Ecole de la nature Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Set out on a day-long immersion along the Fil de l’Aigre (15 km), an idyllic hiking trail in the heart of the Aigre Valley, accompanied by Sébastien Garret, a nature guide.

Be sure to bring a picnic lunch, hiking boots, and appropriate clothing.

L’événement Balade nature Au fil de l’Aigre Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN