Cloyes-les-Trois-Rivières

Visite guidée du bourg de Montigny-le-Gannelon

Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 10:30:00

fin : 2026-08-11 12:00:00

Date(s) :

2026-07-21 2026-08-11

Partez à la découverte de Montigny, importante seigneurie du comté de Dunois au Moyen Âge. Découvrez les vestiges des fortifications médiévales et l’église.

La ville était protégée par un château-fort et une enceinte fortifiée relevée au 12e siècle dont il est encore possible de voir certains vestiges comme la Porte Roland qui permettait d’accéder à la ville depuis Châteaudun, un ancien poste de garde ainsi que quelques tourelles.

L’église Saint-Sauveur / Saint-Gilles reconstruite à la fin 16e siècle et au début du 17e siècle sur des bases romanes présente un intérieur entièrement redécoré au 19e siècle. Il est possible d’y admirer une châsse en bois datée de 1828 contenant les relique de Saint-Félicité placées dans une curieuse effigie en cire.

Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 6.5 .

Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr

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English :

Set out to explore Montigny, an important fief of the Count of Dunois during the Middle Ages. Discover the remains of the medieval fortifications and the church.

L’événement Visite guidée du bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-22 par OT GRAND CHATEAUDUN