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Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières

Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières

Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières mercredi 8 juillet 2026.

Adresse
Centre-ville
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Marché Nocturne

Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Venez déambuler dans les rues commerçantes de Cloyes-sur-le-Loir et profiter de l’ambiance chaleureuse du marché.
Plus de renseignements par mail ou par téléphone.   .

Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 53 18  cloyeslestroisrivieres@cloyeslestroisrivieres.fr

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English :

Come stroll through the shopping streets of Cloyes-sur-le-Loir and enjoy the warm atmosphere of the market.

L’événement Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN

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