Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières
Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières mercredi 8 juillet 2026.
Cloyes-les-Trois-Rivières
Marché Nocturne
Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 17:00:00
fin : 2026-07-08 23:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez déambuler dans les rues commerçantes de Cloyes-sur-le-Loir et profiter de l’ambiance chaleureuse du marché.
Plus de renseignements par mail ou par téléphone. .
Centre-ville Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 98 53 18 cloyeslestroisrivieres@cloyeslestroisrivieres.fr
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English :
Come stroll through the shopping streets of Cloyes-sur-le-Loir and enjoy the warm atmosphere of the market.
L’événement Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT GRAND CHATEAUDUN
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