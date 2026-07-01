Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival de montoire Ballet folklorique

Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 21:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Les Anoranzas de l’Uruguay vont vous présenter leur ballet traditionnel.

Réservation La Maison des Trois Rivières. 15 .

Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Anoranzas of Uruguay will present their traditional ballet.

L’événement Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN