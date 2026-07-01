Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 31 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Festival de montoire Ballet folklorique
Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Les Anoranzas de l’Uruguay vont vous présenter leur ballet traditionnel.
Réservation La Maison des Trois Rivières. 15 .
Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
The Anoranzas of Uruguay will present their traditional ballet.
L’événement Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN
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