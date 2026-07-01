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AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières

vendredi 31 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Festival de montoire Ballet folklorique

Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 21:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Les Anoranzas de l’Uruguay vont vous présenter leur ballet traditionnel.
Réservation La Maison des Trois Rivières. 15  .

Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17 

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English :

The Anoranzas of Uruguay will present their traditional ballet.

L’événement Festival de montoire Ballet folklorique Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN

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