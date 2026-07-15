Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières
mercredi 22 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Les Mercredis sur l’île de Romilly
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
Venez vous détendre et profiter en famille des activités proposées par La Maison des Trois Rivières sur l’île de Romilly !
10h Animation nature
Explorons les amphibiens et les insectes aquatiques près de la mare (observations, devinettes, prise de photographies, capture à l’épuisette…)
Réservation obligatoire auprès de La Maison des Trois Rivières.
5€ par enfants et gratuit pour les accompagnants.
10h Visite guidée
Visite commentée de présentation des travaux et du fonctionnement particulier de la nappe de Beauce assurée par les SMAR Loir & Eure 28.
Réservation obligatoire auprès de La Maison des Trois Rivières.
Visite gratuite
14h à 17h L’île s’anime.
Jeu de piste, jeux en bois, mini bar…
gratuit
Rendez-vous au Kiosque d’information, rue des Moineaux.
Plus d’informations par téléphone. .
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Come relax and enjoy the activities offered by La Maison des Trois Rivières on Romilly Island with your family!
L’événement Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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