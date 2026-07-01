Vélo-Canoë au fil de nos rivières Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 25 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Vélo-Canoë au fil de nos rivières
Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 18 – 18 – EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une journée combinée à vélo le matin au fil de la vallée de l’Aigre et en canoë l’après-midi sur le Loir.
Location de vélos possible à La Maison des Trois Rivières.
Information et réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. 18 .
Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
A combined day of biking in the morning along the Aigre Valley and canoeing in the afternoon on the Loir.
L’événement Vélo-Canoë au fil de nos rivières Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN
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