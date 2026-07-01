Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Vélo-Canoë au fil de nos rivières

Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Une journée combinée à vélo le matin au fil de la vallée de l’Aigre et en canoë l’après-midi sur le Loir.

Location de vélos possible à La Maison des Trois Rivières.

Information et réservation auprès de La Maison des Trois Rivières. 18 .

Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

A combined day of biking in the morning along the Aigre Valley and canoeing in the afternoon on the Loir.

L’événement Vélo-Canoë au fil de nos rivières Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN