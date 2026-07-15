Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières
mercredi 29 juillet 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Les Mercredis sur l’île de Romilly
Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Venez vous détendre et profiter en famille des activités proposées par La Maison des Trois Rivières sur l’île de Romilly !
10h Animation nature
Explorons les papillons et les insectes sur l’île observations et devinettes autour de boîtes entomologiques, prise de photographies au smartphone ou appareil photo, capture au filet et identification en boîtes loupes.
Réservation obligatoire auprès de La Maison des Trois Rivières.
5€ par enfants et gratuit pour les accompagnants.
14h à 17h L’île s’anime.
Jeu de piste en autonomie Charlie et les mystères de la Vallée de l’Aigre, jeux en bois, coloriages, mini bar, visite accompagnée de l’île, atelier créatif…
gratuit
Rendez-vous au Kiosque d’information, rue des Moineaux.
Plus d’informations par téléphone. .
Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
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English :
Come relax and enjoy the activities offered by La Maison des Trois Rivières on Romilly Island with your family!
L’événement Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-07 par OT GRAND CHATEAUDUN
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