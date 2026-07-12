Concert Sound of Ska Cloyes-les-Trois-Rivières
vendredi 28 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Sound of Ska
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 19:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-08-28
Portés par la chaleur et les rythmes syncopés de la Jamaïque, les 8 musiciens de Sound Of Ska proposent un répertoire de standards jamaïcains, de jazz des années 60, voire des chansons Françaises subtilement réarrangés aux couleurs ska.
Buvette et planches apéro proposées sur place.
Plus de renseignements par téléphone. .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Inspired by the warmth and syncopated rhythms of Jamaica, the eight musicians of Sound Of Ska perform a repertoire of Jamaican classics, 1960s jazz, and even French songs, all subtly rearranged with a ska twist.
L’événement Concert Sound of Ska Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)
- Jeux de plein air Cloyes-les-Trois-Rivières 12 juillet 2026
- Visite guidée du bourg de Montigny-le-Gannelon Cloyes-les-Trois-Rivières 21 juillet 2026
- Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 30 juillet 2026
- Marché Nocturne Cloyes-les-Trois-Rivières 5 août 2026
- Apéro sur l’eau Cloyes-les-Trois-Rivières 8 août 2026