Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Sound of Ska

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Portés par la chaleur et les rythmes syncopés de la Jamaïque, les 8 musiciens de Sound Of Ska proposent un répertoire de standards jamaïcains, de jazz des années 60, voire des chansons Françaises subtilement réarrangés aux couleurs ska.

Buvette et planches apéro proposées sur place.

Plus de renseignements par téléphone. .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 77 28 60 17

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English :

Inspired by the warmth and syncopated rhythms of Jamaica, the eight musicians of Sound Of Ska perform a repertoire of Jamaican classics, 1960s jazz, and even French songs, all subtly rearranged with a ska twist.

L’événement Concert Sound of Ska Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN