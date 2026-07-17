Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières
jeudi 27 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Visite guidée Le Prieuré d’Yron
4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 11:00:00
fin : 2026-08-27 12:30:00
Date(s) :
2026-08-27
Découvrez l’histoire du prieuré et de la chapelle Notre-Dame d’Yron, sur les rives de l’Yron, avec ses peintures murales médiévales du 12ème siècle.
Ce site est avant tout célèbre pour être le point de départ de la Croisade des Enfants, menée en 1212 par Estienne de Cloyes, entraînant selon la légende près de 20 000 enfants vers la Terre Sainte.
Réservation auprès de Grand Châteaudun tourisme. 6.5 .
4 rue du Prieuré Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 22 46 bienvenue@grandchateauduntourisme.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history of the priory and the Notre-Dame d’Yron Chapel, located on the banks of the Yron River, with its 12th-century medieval murals.
L’événement Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-17 par OT GRAND CHATEAUDUN
À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)
- Projection Le voyage dans la lune Cloyes-les-Trois-Rivières 23 juillet 2026
- Concert Daqson Cloyes-les-Trois-Rivières 24 juillet 2026
- Vélo-Canoë au fil de nos rivières Cloyes-les-Trois-Rivières 25 juillet 2026
- Les Mercredis sur l’île de Romilly Cloyes-les-Trois-Rivières 29 juillet 2026
- Visite guidée Le Prieuré d’Yron Cloyes-les-Trois-Rivières 30 juillet 2026