Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de la Saint-Gilles

Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Programme complet à découvrir sur le site internet de La Maison des Trois Rivières.

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Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

See the full program on the La Maison des Trois Rivières website.

L’événement Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN