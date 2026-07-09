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AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières

samedi 29 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Adresse
Place de l'église
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif

Cloyes-les-Trois-Rivières

Fête de la Saint-Gilles

Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Programme complet à découvrir sur le site internet de La Maison des Trois Rivières.
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Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

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English :

See the full program on the La Maison des Trois Rivières website.

L’événement Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN

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