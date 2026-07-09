AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières
Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 29 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Fête de la Saint-Gilles
Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Programme complet à découvrir sur le site internet de La Maison des Trois Rivières.
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Place de l’église Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
See the full program on the La Maison des Trois Rivières website.
L’événement Fête de la Saint-Gilles Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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