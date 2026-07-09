Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Rassemblement de voitures anciennes

Rue du Dolmen Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Rassemblement de véhicules anciens et les 70 ans de la Renault Dauphine, organisé par Les Belles d’Antan Douysiennes. Bourse de pièces autos-motos, brocante, bric à brac, ouvertes aux professionnels et aux particuliers.

Possibilité de repas sur place.

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Rue du Dolmen Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 23 95 18 46 bellesdantandouysiennes@hotmail.fr

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English :

Classic car show and celebration of the 70th anniversary of the Renault Dauphine, organized by Les Belles d’Antan Douysiennes. Auto and motorcycle parts market, flea market, and yard sale, open to professionals and the general public.

Meals available on site.

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN