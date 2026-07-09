Rassemblement de voitures anciennes Cloyes-les-Trois-Rivières
dimanche 23 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Rassemblement de voitures anciennes
Rue du Dolmen Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Rassemblement de véhicules anciens et les 70 ans de la Renault Dauphine, organisé par Les Belles d’Antan Douysiennes. Bourse de pièces autos-motos, brocante, bric à brac, ouvertes aux professionnels et aux particuliers.
Possibilité de repas sur place.
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Rue du Dolmen Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 23 95 18 46 bellesdantandouysiennes@hotmail.fr
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English :
Classic car show and celebration of the 70th anniversary of the Renault Dauphine, organized by Les Belles d’Antan Douysiennes. Auto and motorcycle parts market, flea market, and yard sale, open to professionals and the general public.
Meals available on site.
L’événement Rassemblement de voitures anciennes Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-09 par OT GRAND CHATEAUDUN
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