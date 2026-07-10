Eclipse de Soleil au Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières
mercredi 12 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Eclipse de Soleil au Pré d’Autheuil
Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le Pré d’Autheuil vous donne rendez-vous pour vivre ensemble un événement rare une éclipse de Soleil. Une belle occasion de se retrouver au cœur de l’été, dans le calme du Pré, pour partager un pique-nique, observer le ciel…et se laisser surprendre par la nature.
Au programme
– Pique-nique convivial (chacune et chacun apport son repas, et pourquoi pas une gourmandise ou une boisson à partager) ;
– Observation de l’éclipse avec des lunettes spéciales éclipse (indispensables pour observer le Soleil en toute sécurité). Pensez à prendre de quoi vous asseoir ou vous allonger ;
– Observation de la nature comment la faune, la flore…et nous-mêmes réagissons à ce phénomène particulier. ;
– Temps de détente, d’échanges et de contemplation ;
– Et, pour celles et ceux qui le souhaitent, un peu d’arrosage pour prendre soin des plantations et des créations bucoliques du Pré.
Un rendez-vous proposé et animé par Nelly Jolivet. Pour toute question concernant ce rendez-vous, elle se tient à votre disposition par téléphone. .
Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 81 35 13 96
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English :
Pr%E9 d’Autheuil invites you to join us for a rare %E9v%E9nement: a %E9clipse de Soleil. It’s a wonderful opportunity to gather in the heart of summer, in the peaceful setting of the Pr%E9, to share a picnic, gaze at the sky… and let nature surprise you.
L’événement Eclipse de Soleil au Pré d’Autheuil Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-07-10 par OT GRAND CHATEAUDUN
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