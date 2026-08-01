Informations pratiques

Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Gramophone

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 15:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Après-midi Guinguette avec le groupe musical Gramophone.

Buvette disponible sur place. .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette Afternoon with the band Gramophone.

L’événement Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN