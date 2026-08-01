UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières

samedi 15 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Parc Emile Zola
Ville
28220 Cloyes-les-Trois-Rivières
Département
Eure-et-Loir
Tarif
Gratuit

Cloyes-les-Trois-Rivières

Concert Gramophone

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Après-midi Guinguette avec le groupe musical Gramophone.
Buvette disponible sur place.   .

Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guinguette Afternoon with the band Gramophone.

L’événement Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN

À voir aussi à Cloyes-les-Trois-Rivières (Eure-et-Loir)