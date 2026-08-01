AGENDA · Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières
samedi 15 août 2026 · Cloyes-les-Trois-Rivières
Informations pratiques
Cloyes-les-Trois-Rivières
Concert Gramophone
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 15:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Après-midi Guinguette avec le groupe musical Gramophone.
Buvette disponible sur place. .
Parc Emile Zola Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
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English :
Guinguette Afternoon with the band Gramophone.
L’événement Concert Gramophone Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-08-08 par OT GRAND CHATEAUDUN
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