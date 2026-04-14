Jeux de société, Centre social Les Bancs Publics, Alès
Jeux de société, Centre social Les Bancs Publics, Alès lundi 20 avril 2026.
Jeux de société Lundi 20 avril, 14h30 Centre social Les Bancs Publics Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00
Centre social Les Bancs Publics Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 30 38 02 75 https://www.facebook.com/p/Centre-social-Les-bancs-publics-100068176268163/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 30 38 02 75 »}]
Après-midi découverte. Jeux de société Jeunesse
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