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Jeux de société, Centre social Les Bancs Publics, Alès

Jeux de société, Centre social Les Bancs Publics, Alès

Jeux de société, Centre social Les Bancs Publics, Alès lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre social Les Bancs Publics

Adresse : Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès

Ville : 30100 Alès

Département : Gard

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : lundi 20 avril 2026

Tarif : Gratuit

Jeux de société Lundi 20 avril, 14h30 Centre social Les Bancs Publics Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-20T14:30:00+02:00 – 2026-04-20T16:30:00+02:00

Centre social Les Bancs Publics Boulevard Capitaine Albert, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 30 38 02 75 https://www.facebook.com/p/Centre-social-Les-bancs-publics-100068176268163/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 30 38 02 75 »}]
Après-midi découverte. Jeux de société Jeunesse

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