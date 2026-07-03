Informations pratiques

Hautefort

Jeux de Société

Hautefort Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 20:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

À 16h à la Bibliothèque pour petits et grands animés par l’association l’Antre de la Wyverne, réservation au +33 5 53 50 13 32

À 16h à la Bibliothèque pour petits et grands animés par l’association l’Antre de la Wyverne, réservation au +33 5 53 50 13 32 .

Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 50 13 32 bibliotheque@hautefort.fr

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English : Jeux de Société

4 p.m. at the Library: for young and old, led by the association l’Antre de la Wyverne, reservation at +33 5 53 50 13 32

L’événement Jeux de Société Hautefort a été mis à jour le 2026-06-27 par Vézère Périgord Noir