Jeux de société je dis jeux Place du Vieux Château Montbron
jeudi 29 octobre 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Jeux de société je dis jeux
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 14:30:00
fin : 2026-10-29 15:30:00
Date(s) :
2026-10-29
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English : Board games: ‘je dis jeux’
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L’événement Jeux de société je dis jeux Montbron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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