Jeux de société je dis jeux Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Jeux de société je dis jeux

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 14:30:00

fin : 2026-10-29 15:30:00

Date(s) :

2026-10-29

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English : Board games: ‘je dis jeux’

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L’événement Jeux de société je dis jeux Montbron a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord