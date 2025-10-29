UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · L'Île-d'Elle

Jeux de société Médiathèque L’Île-d’Elle

mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque · L'Île-d'Elle

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
7, Rue de l'Eglise
Ville
85770 L'Île-d'Elle
Département
Vendée
Tarif

L’Île-d’Elle

Jeux de société

Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :
2026-07-08

Venez retrouver des jeux de société pour toute la famille, pour les enfants, les bébés et les adultes dans notre espace climatisé.
  .

Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29  mediatheque@mairie-iledelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come enjoy board games for the whole family—for kids, toddlers, and adults—in our air-conditioned area.

L’événement Jeux de société L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

À voir aussi à L'Île-d'Elle (Vendée)