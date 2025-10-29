Jeux de société Médiathèque L’Île-d’Elle

Informations pratiques

L’Île-d’Elle

Jeux de société

Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 15:00:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Venez retrouver des jeux de société pour toute la famille, pour les enfants, les bébés et les adultes dans notre espace climatisé.

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Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr

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English :

Come enjoy board games for the whole family—for kids, toddlers, and adults—in our air-conditioned area.

L’événement Jeux de société L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud