Jeux de société Médiathèque L’Île-d’Elle
mercredi 8 juillet 2026 · Médiathèque · L'Île-d'Elle
Informations pratiques
L’Île-d’Elle
Jeux de société
Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 15:00:00
fin : 2026-07-08 17:00:00
Date(s) :
2026-07-08
Venez retrouver des jeux de société pour toute la famille, pour les enfants, les bébés et les adultes dans notre espace climatisé.
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Médiathèque 7, Rue de l’Eglise L’Île-d’Elle 85770 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 69 62 29 mediatheque@mairie-iledelle.fr
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English :
Come enjoy board games for the whole family—for kids, toddlers, and adults—in our air-conditioned area.
L’événement Jeux de société L’Île-d’Elle a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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