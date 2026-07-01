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Jeux de société, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

jeudi 6 août 2026 · Maison du jardinier et de la nature en ville · Bordeaux

Jeux de société, Maison du jardinier et de la nature en ville, Bordeaux

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Lieu
Maison du jardinier et de la nature en ville
Adresse
174 rue Mandron 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit, sur inscription uniquement

Jeux de société Jeudi 6 août, 14h30 Maison du jardinier et de la nature en ville Gironde

Gratuit, sur inscription uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T14:30:00+02:00 – 2026-08-06T16:30:00+02:00

Explorez la biodiversité en vous amusant grâce à une sélection de jeux autour de la nature et de l’environnement. Une animation ludique et conviviale pour apprendre, échanger et sensibiliser petits et grands à la richesse du vivant.

Maison du jardinier et de la nature en ville 174 rue Mandron 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 43 28 90 https://www.bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/bordeauxparcsrives [{« type »: « email », « value »: « maisondujardinier@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556432890 »}] C’est à deux pas du Grand Parc, au beau milieu des 4 hectares de cette ancienne propriété devenue le parc Rivière, que l’on trouve la Maison du jardinier et de la nature en ville. Installé dans les écuries rénovées d’un vieux château, ce lieu a pour mission de sensibiliser le public au jardinage écologique et à ses vertus. Entrées : rue de Rivière, rue Camille-Godard, rue Mandron
Accessible à pied, à vélo, en transports en commun
Bus 9 (arrêt Mandron)
Bus 15 (arrêt Poirson)
Bus 82 (arrêt Parc Rivière)
Tram C (arrêt Barrière du Médoc ou Croix de Seguey)
Tram D (arrêt Camille Godard)
Et si on apprenait en jouant ? maison jardinier

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