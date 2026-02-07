Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux
Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux samedi 7 février 2026.
Périgueux
Jeux de société
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-14 17:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-08-29
Jeux de société .
Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr
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English : Jeux de société
L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Communal de Périgueux
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