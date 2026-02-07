Jeux de société Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux

Périgueux

Jeux de société

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-14 2026-02-21 2026-08-29

Jeux de société .

Médiathèque Pierre Fanlac 12 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 45 65 45 mediatheque@perigueux.fr

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English : Jeux de société

L’événement Jeux de société Périgueux a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Communal de Périgueux