Informations pratiques

Paray-le-Monial

Jeux de société « séniors »

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 14:00:00

fin : 2026-08-11 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24

Spécial séniors. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Convivialité, découverte et partage. .

Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29

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English : Jeux de société « séniors »

L’événement Jeux de société « séniors » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I