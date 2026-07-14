Jeux de société « séniors » Espace Socioculturel Paray-le-Monial
mardi 14 juillet 2026 · Espace Socioculturel · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Jeux de société « séniors »
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 14:00:00
fin : 2026-08-11 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-01 2026-09-08 2026-09-15 2026-09-22 2026-09-29 2026-10-06 2026-10-13 2026-10-20 2026-10-27 2026-11-03 2026-11-10 2026-11-17 2026-11-24
Spécial séniors. Il n’y a pas d’âge pour s’amuser ! Convivialité, découverte et partage. .
Espace Socioculturel 1 Rue du 8 Mai Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 17 22 07 29
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English : Jeux de société « séniors »
L’événement Jeux de société « séniors » Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-29 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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