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AGENDA · Paray-le-Monial

Stage mosaïque 2 jours Paray-le-Monial

jeudi 16 juillet 2026 · Paray-le-Monial

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Adresse
4 rue du Colombier
Ville
71600 Paray-le-Monial
Département
Saône-et-Loire
Tarif
222 222 222 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Paray-le-Monial

Stage mosaïque 2 jours

4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 222 – 222 – 222 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-17

Date(s) :
2026-07-16

Stage de mosaïque créations libres différentes thématiques abordées selon les envies des participants.

Les stagiaires apprendront à concevoir un projet personnel (dessin préparatoire), choix et taille des matériaux pour interpréter son dessin en mosaïque.   .

4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45  elisabeth.mosaique@gmail.com

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English : Stage mosaïque 2 jours

L’événement Stage mosaïque 2 jours Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I

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