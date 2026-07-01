Stage mosaïque 2 jours Paray-le-Monial
jeudi 16 juillet 2026 · Paray-le-Monial
Informations pratiques
Paray-le-Monial
Stage mosaïque 2 jours
4 rue du Colombier Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : 222 – 222 – 222 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-16
Stage de mosaïque créations libres différentes thématiques abordées selon les envies des participants.
Les stagiaires apprendront à concevoir un projet personnel (dessin préparatoire), choix et taille des matériaux pour interpréter son dessin en mosaïque. .
4 rue du Colombier Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 24 39 68 45 elisabeth.mosaique@gmail.com
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English : Stage mosaïque 2 jours
L’événement Stage mosaïque 2 jours Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-07-01 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I
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