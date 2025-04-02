Jeux de société sous le chêne Vallon des Butineurs Pontchâteau mercredi 15 juillet 2026.

Pontchâteau

Jeux de société sous le chêne

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-19

Jouez à des jeux de société, apprenez en vous amusant, et partagez un moment inoubliable au milieu de la nature du Vallon des Butineurs !

avec Sébastien Briand (magasin 3 petits pions).

Gratuit à partir de 8 ans

Sur inscription au 02 40 88 00 87 .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Jeux de société sous le chêne Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44