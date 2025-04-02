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Jeux de société sous le chêne Vallon des Butineurs Pontchâteau

Jeux de société sous le chêne Vallon des Butineurs Pontchâteau mercredi 15 juillet 2026.

Lieu : Vallon des Butineurs

Adresse : Coët Rozic

Ville : 44160 Pontchâteau

Département : Loire-Atlantique

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Pontchâteau

Jeux de société sous le chêne

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19

Jouez à des jeux de société, apprenez en vous amusant, et partagez un moment inoubliable au milieu de la nature du Vallon des Butineurs !
avec Sébastien Briand (magasin 3 petits pions).  
Gratuit  à partir de 8 ans

Sur inscription au 02 40 88 00 87   .

Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Jeux de société sous le chêne Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44

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