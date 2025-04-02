Jeux de société sous le chêne Vallon des Butineurs Pontchâteau
Jeux de société sous le chêne Vallon des Butineurs Pontchâteau mercredi 15 juillet 2026.
Pontchâteau
Jeux de société sous le chêne
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-19
Jouez à des jeux de société, apprenez en vous amusant, et partagez un moment inoubliable au milieu de la nature du Vallon des Butineurs !
avec Sébastien Briand (magasin 3 petits pions).
Gratuit à partir de 8 ans
Sur inscription au 02 40 88 00 87 .
Vallon des Butineurs Coët Rozic Pontchâteau 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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L’événement Jeux de société sous le chêne Pontchâteau a été mis à jour le 2026-06-13 par ADT44
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