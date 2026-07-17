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Jeux d’eau, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

vendredi 24 juillet 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles

Jeux d’eau, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Lieu
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil
Adresse
26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles
Ville
33160 Saint-Médard-en-Jalles
Département
Gironde
Tarif
Accès libre

Jeux d’eau Vendredi 24 juillet, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Venez vous arroser à la ludo-médiathèque !
Un moment ludique et rafraîchissant pour les plus jeunes : rires, découvertes et éclaboussures garantis !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Bataille d’eau pour les enfants

Ville de Saint-Médard-en-Jalles

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