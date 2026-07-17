Jeux d’eau, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Jeux d’eau Vendredi 24 juillet, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00

Venez vous arroser à la ludo-médiathèque !

Un moment ludique et rafraîchissant pour les plus jeunes : rires, découvertes et éclaboussures garantis !

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Bataille d’eau pour les enfants

Ville de Saint-Médard-en-Jalles