AGENDA · Saint-Médard-en-Jalles
Jeux d’eau, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles
vendredi 24 juillet 2026 · Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil · Saint-Médard-en-Jalles
Informations pratiques
Jeux d’eau Vendredi 24 juillet, 14h30 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde
Accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-24T14:30:00+02:00 – 2026-07-24T18:00:00+02:00
Venez vous arroser à la ludo-médiathèque !
Un moment ludique et rafraîchissant pour les plus jeunes : rires, découvertes et éclaboussures garantis !
Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26 rue Aurel Chazeau, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine
Bataille d’eau pour les enfants
Ville de Saint-Médard-en-Jalles
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