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Jeux d’eau ou Patouille Rue Ennigerloh Lessay

mardi 28 juillet 2026 · Rue Ennigerloh · Lessay

Jeux d’eau ou Patouille Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue Ennigerloh
Adresse
Pôle Petite Enfance
Ville
50430 Lessay
Département
Manche
Tarif

Lessay

Jeux d’eau ou Patouille

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :
2026-07-28

Venez jouer avec l’eau, patouiller, explorer (en fonction de la météo).
Grands-parents/parents et enfants jusqu’à 6 ans.   .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 

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English : Jeux d’eau ou Patouille

L’événement Jeux d’eau ou Patouille Lessay a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche

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