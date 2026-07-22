AGENDA · Lessay
Jeux d’eau ou Patouille Rue Ennigerloh Lessay
mardi 28 juillet 2026 · Rue Ennigerloh · Lessay
Informations pratiques
Lessay
Jeux d’eau ou Patouille
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Venez jouer avec l’eau, patouiller, explorer (en fonction de la météo).
Grands-parents/parents et enfants jusqu’à 6 ans. .
Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69
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English : Jeux d’eau ou Patouille
L’événement Jeux d’eau ou Patouille Lessay a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche
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