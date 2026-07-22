Jeux d’eau ou Patouille Rue Ennigerloh Lessay

Informations pratiques

Lessay

Jeux d’eau ou Patouille

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 10:00:00

fin : 2026-07-28 12:00:00

Date(s) :

2026-07-28

Venez jouer avec l’eau, patouiller, explorer (en fonction de la météo).

Grands-parents/parents et enfants jusqu’à 6 ans. .

Rue Ennigerloh Pôle Petite Enfance Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69

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English : Jeux d’eau ou Patouille

L’événement Jeux d’eau ou Patouille Lessay a été mis à jour le 2026-07-17 par Côte Ouest Centre Manche