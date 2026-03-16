Découverte de la réserve naturelle de Mathon Lessay
Découverte de la réserve naturelle de Mathon Lessay jeudi 23 juillet 2026.
Découverte de la réserve naturelle de Mathon
Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 15:00:00
fin : 2026-07-23 17:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Partez sur les sentiers de la réserve à la découverte de la faune et de la flore qui s’y épanouissent ainsi que des nombreuses actions de préservation qui y sont menées. Gratuit, sur réservation. Bottes indispensables.
Inscription obligatoire au 02 33 46 37 06 ou en ligne https://www.cpiecotentin.com
En partenariat avec la DREAL. .
Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 46 37 06 accueil@cpiecotentin.com
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English : Découverte de la réserve naturelle de Mathon
L’événement Découverte de la réserve naturelle de Mathon Lessay a été mis à jour le 2026-03-16 par Partenaires extérieurs