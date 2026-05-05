Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > La Tempête Simon Pierre Bestion L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > La Tempête Simon Pierre Bestion

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 21:00:00

fin : 2026-07-21 22:40:00

Date(s) :

2026-07-21

NOCTURNE II

LA NUIT DU COEUR

Le chœur a cappella met le temps à nu…

D’abbaye en abbaye, de siècle en siècle, il fait entendre la voix de notre première humanité jusqu’à celle d’aujourd’hui. La présence de l’aube dans les ténèbres.

Capturer l’essence d’une oeuvre dont la raison d’être n’est qu’émotion et dont le but n’est pas de plaire, mais d’accéder à un lien primaire. Celui qui nous lie aveuglément à tous ceux et à tout ce qui nous entoure. Une empreinte d’histoire, non pas de guerres, de conquêtes ou de religions, mais d’une histoire bien plus universelle et à laquelle la spiritualité propose d’accéder. Telle est la quête de ce spectacle, dont le programme rend hommage à des créations motivées par l’instinct et la libre expression. Il propose un voyage méditatif, une traversée dans le temps et d’en retrouver, en soi, les marques héritées, inées. .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16

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English : Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > La Tempête Simon Pierre Bestion

L’événement Festival Les Heures Musicales de l’Abbaye de Lessay > La Tempête Simon Pierre Bestion Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche