Lessay

JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME

30 route de l’aérodrome Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 09:00:00

fin : 2026-05-14 12:00:00

Date(s) :

2026-05-14

– Vols découverte et d’initiation à tarifs préférentiels. Réservation conseillée, contacter le 06 15 29 47 14

– Les membres de l’aéroclub de Lessay seront à votre disposition pour vous faire visiter l’aéroclub, découvrir les avions, répondre à toutes vos questions relatives à l’aéronautique (structure d’un avion, mécanique du vol, météorologie, réglementation, voyage aérien etc.).

-La section construction amateur du club vous fera découvrir la construction d’un ULM Gaz’aile équipé d’un moteur diesel de voiture. .

30 route de l’aérodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 14 aeroclub.lessay@gmail.com

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English : JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME

L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche