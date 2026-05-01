JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME Lessay
JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME Lessay jeudi 14 mai 2026.
Lessay
JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME
30 route de l’aérodrome Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 09:00:00
fin : 2026-05-14 12:00:00
Date(s) :
2026-05-14
– Vols découverte et d’initiation à tarifs préférentiels. Réservation conseillée, contacter le 06 15 29 47 14
– Les membres de l’aéroclub de Lessay seront à votre disposition pour vous faire visiter l’aéroclub, découvrir les avions, répondre à toutes vos questions relatives à l’aéronautique (structure d’un avion, mécanique du vol, météorologie, réglementation, voyage aérien etc.).
-La section construction amateur du club vous fera découvrir la construction d’un ULM Gaz’aile équipé d’un moteur diesel de voiture. .
30 route de l’aérodrome Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 14 aeroclub.lessay@gmail.com
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English : JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME
L’événement JOURNEE PORTES OUVERTES AERODROMME Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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