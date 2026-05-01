Lessay

Rassemblement des avions Colomban sur l’aérodrome de Lessay

30 route de l’Aérodrome 50430 Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 10:00:00

fin : 2026-05-16 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Au cours des deux journées des 15 et 16 mai, le centre aéronautique de Lessay accueillera un rassemblement (un vingtaine) d’avions et ULM de construction amateur conçus par M. Michel Colomban.

Parmi ces avions, le Cricri, le plus petit avion du monde (bimoteur de 80 kg pouvant voler à 200 km/h). D’autres avions Colomban seront également présents (Bambi, MC 100, Luciole). Les pilotes et les membres de l’aéroclub seront présents pour présenter les avions aux visiteurs. VISITE GRATUITE.

Le bar de l’aéroclub est ouvert au public (boissons mais pas de restauration sur place). .

30 route de l’Aérodrome 50430 Lessay Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 15 29 47 74 aeroclub.lessay@gmail.com

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English : Rassemblement des avions Colomban sur l’aérodrome de Lessay

L’événement Rassemblement des avions Colomban sur l’aérodrome de Lessay Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche