Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Kaleïos L’Abbaye de Lessay Lessay

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Kaleïos

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 18:30:00

fin : 2026-07-17 19:30:00

Date(s) :

2026-07-17

CONCERT RUBIS

Passionnel, enflammé, intense, le rubis est la pierre du mois de juillet

Kaleïos, ensemble issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse (CNSMD) de Lyon, en trio à cordes ce soir. .

L’Abbaye de Lessay Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16

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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Kaleïos

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Kaleïos Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche