Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Grange à Dîme Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Grange à Dîme Lessay mardi 21 juillet 2026.
Lessay
Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura
Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00
Date(s) :
2026-07-21
CONCERT SAPHIR
Symbolise un mariage stable, sain, fort et qui dure.
Musique persane
Santûr, târ et tombak un dialogue de timbres, entre tradition et poésie .
Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16
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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura
L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche
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