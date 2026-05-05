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Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Grange à Dîme Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Grange à Dîme Lessay mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Grange à Dîme

Adresse : Avenue Paul Jeanson

Ville : 50430 Lessay

Département : Manche

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lessay

Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura

Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21 19:30:00

Date(s) :
2026-07-21

CONCERT SAPHIR

Symbolise un mariage stable, sain, fort et qui dure.
Musique persane

Santûr, târ et tombak un dialogue de timbres, entre tradition et poésie   .

Grange à Dîme Avenue Paul Jeanson Lessay 50430 Manche Normandie +33 6 85 83 89 16 

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English : Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura

L’événement Les Prim’Heures Musicales de Lessay > Trio Aura Lessay a été mis à jour le 2026-05-05 par Côte Ouest Centre Manche

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